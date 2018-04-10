Başbakan Yıldırım: "Polis Teşkilatımız NATO Çerçevesinde Çok Büyük Bir Görev İfa Ediyor"

Başbakan Binali Yıldırım, " Türkiye emperyal bir dava peşinde koşmayıp, insanlık davası peşinde olan bir ülke olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Polis teşkilatımız bütün Balkanlar ve Avrupa'yı koruyan ve yasa dışı göçe karşı teminat altına alan, NATO çerçevesinde de çok büyük bir görev ifa ediyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bulunduğu Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen heyeti kabul etti. Emniyet Teşkilatının Cumhuriyet tarihinden çok daha önce kurulduğunu ve geçen sürede kendisini geliştirdiğini olduğunu anımsatan Başbakan Yıldırım, "Gerek ülkemizin gerekse bölgemizin içinde bulunduğu karmaşık şartlar içerisinde sınırlarımızdaki ülkelerde otorite boşluğu, iç savaş ve ülkemizde bölücü terör örgütüne karşı verilen amansız mücadele, 15 Temmuz ve sonrası FETÖ'yle mücadele ve DEAŞ'la yapılan mücadele görevinizin ne kadar ağır ve zor olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

2016 yılının Ağustos ayından itibaren alınan kararla, terörle mücadelede savunma değil taarruz prensibine göre hareket etme eylemi başlatıldığını dile getiren Yıldırım, "Bugün itibariyle yurdun her köşesinde devlet otoritesi ve güvenlik tam anlamıyla tesis edilmiştir. Hatta yurt dışı kaynaklı terör odaklarına karşı da hiç müsamaha göstermeden operasyonlarımız icra edilmektedir. Huzur ve güven noktasında günden güne önemli bir başarı elde ettik. Bu başarının arkasında Cumhurbaşkanımızın liderliği, hükümetimizin kararlı tutumu ve siz ülkesini, milletini ve bayrağını seven polis teşkilatımızın memleketin huzuru, vatandaşın canı için ortaya koyduğunuz başarı vardır. Sizleri tebrik ediyorum ama işiniz bitmiş değil, zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Maalesef emperyal güçler bölgedeki mücadelelerini açık bir şekilde yapmıyorlar, örtülü hareketlerle yeni yeni örgütleri çıkarak bizi meşgul edip enerjimizi azaltma yönünde bir gayret içindeler. Polis teşkilatımızın ortaya koyduğu başarı sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırlarıyla değil, bütün balkanlar ve Avrupa'yı koruyan ve yasa dışı göçe karşı teminat altına alan, NATO çerçevesinde de çok büyük bir görev ifa ediyor. Biz tarihi geçmişi ve devlet geleneği olan bir ülke olarak yapmamız gereken neyse onu yapıyoruz ve bu noktada da dünyaya örnek davranış ortaya koyuyoruz. Bu da Türkiye'nin emperyal bir dava peşinde koşmayıp insanlık davası peşinde olan bir ülke olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor" ifadelerini kaydetti.

Yıldırım, tüm teşkilatı temsil eden heyete hitap ederek, "Sizin hem yurt içi hemde yurt dışında sürdürdüğünüz operasyonları hem halkımız hem de hükümet olarak bizler takdir ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz" mesajını verdi. - ANKARA