Başbakan Yıldırım, Polatlı'da Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

- Başbakan Yıldırım'ın Polatlı ziyareti

Vatandaşların Başbakan Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulunmaları

Başbakan Yıldırım'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

Başbakan Yıldırım'ı bir kadının ricası üzerine eşiyle telefonda konuşması

Başbakan Yıldırım ve beraberindekilerin kahvehane ziyareti

Başbakan Yıldırım'ın AK Parti Polatlı İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etmesi

Başbakan Yıldırım'a çiçek takdim edilmesi POLATLI - Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Polatlı Çarşı Camisi'nde kıldıktan sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Başbakan Yıldırım, daha sonra AK Parti Polatlı İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.