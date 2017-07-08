Başbakan Yıldırım, Polatlı'da Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu
- Başbakan Yıldırım'ın Polatlı ziyareti Vatandaşların Başbakan Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulunmaları Başbakan Yıldırım'ın vatandaşlarla sohbet etmesi Başbakan Yıldırım'ı bir kadının ricası üzerine eşiyle telefonda konuşması Başbakan Yıldırım ve beraberindekilerin kahvehane ziyareti...
- Başbakan Yıldırım'ın Polatlı ziyareti
Vatandaşların Başbakan Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulunmaları
Başbakan Yıldırım'ın vatandaşlarla sohbet etmesi
Başbakan Yıldırım'ı bir kadının ricası üzerine eşiyle telefonda konuşması
Başbakan Yıldırım ve beraberindekilerin kahvehane ziyareti
Başbakan Yıldırım'ın AK Parti Polatlı İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etmesi
Başbakan Yıldırım'a çiçek takdim edilmesi POLATLI - Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Polatlı Çarşı Camisi'nde kıldıktan sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Başbakan Yıldırım, daha sonra AK Parti Polatlı İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.