Başbakan Yıldırım, Polatlı-Ankara arası yüksek hızlı trenle seyahat etti

Başbakan Binali Yıldırım: "Polatlı'daki üretici ve çiftçilerimizin sorunlarını dinleme fırsatı bulduk" ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Polatlı temasları sonrası yüksek hızlı trenle Ankara'ya döndü. Tren istasyonunda trenin gelmesini bekleyen Yıldırım, tren yolculuğu yapmasının sebebini, "Eski günleri yaşamak istedim" diyerek açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Polatlı temasları sonrası Konya-Ankara yüksek hızlı trenini kullanmayı tercih etti. Yüksek hızlı trenin istasyona gelmesini bekleyen Yıldırım, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Polatlı ziyaretinin özel bir nedeni olup olmadığının sorulması üzerine Yıldırım, Polatlı'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında sergilediği tavrın önemine dikkati çekti. Polatlı'daki üretici ve çiftçilerin de sorunlarını da dinleme fırsatı bulduğunu anlatan Yıldırım, "Burada bir sel felaketi de oldu, onunla ilgili bilgi aldık. Yapılan yardımlar yapıldı, talepler var mı yok mu onları öğrenmiş oldu" diye konuştu.

Ankara'ya dönüş için tren yolcuğunu tercih etme sebebini 'eski günleri yaşamak istedim' şeklinde açıklayan Yıldırım, daha önce tren bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine ise, "Daha önce tren çok bekledik. Trende bizi çok bekletti" dedi.

Polatlı İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Yıldırım, iki şehit ailesinin evine konuk oldu.