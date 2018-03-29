Başbakan Yıldırım, Parlamento Üyeleriyle Görüştü - Detaylar

Başbakan Yıldırım, Parlamento Üyeleriyle Görüştü - Detaylar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Görüşmeden detaylar Resmi ziyarette bulanmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler ve Halklar Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleriyle görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Görüşmeden detaylar Resmi ziyarette bulanmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler ve Halklar Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleriyle görüştü

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