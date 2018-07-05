Başbakan Yıldırım: "Para Politikalarıyla İlgili Taahhütlerimizle Kaynaklarımızın Dengelenerek...

Başbakan Binali Yıldırım, "Para politikalarıyla ilgili taahhütlerimizle kaynaklarımızın dengelenerek yönetilmesi lazım. Bu dönemde en çok ona dikkat edeceğiz. Faizleri ve enflasyonu aşağıya indirmek ana önceliklerimizin başında geliyor. Bunun için tedbirler alınacak" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, yeni dönemde ekonomide atılacak adımları değerlendirdi. Ekonomi konusunun istikrar ve güvenle ilgili olduğunu, istikrar ve güvenin de artık gündemden çıktığını söyleyen Yıldırım, "Türkiye açık bir şekilde kararını vermiş Türkiye'yi 2023'e taşıyacak hükümeti seçmiştir. Bundan sonra yapılması gereken milletin verdiği bu krediyle ülkemizin önündeki sorunları çözmek. Türkiye açıkla büyüyen bir ülke. Türkiye petrol üretimi yok buradan enerji açığı var, bütçe açığı da veren bir ülke. Çift açıkla büyüyor. Bekleyelim de açığımız olmasın ondan sonra büyüyelim dediğiniz zaman 20 yıl öncesi Türkiye'yi konuşuyorsunuz demektir. Kontrol edebildiğiniz müddetçe dış kaynak kullanarak Türkiye'yi hedeflediğiniz noktaya getireceksiniz. 15 yıldır bunu yapıyoruz bundan sonra da aynı kararlılıkla projeleri yapacağız. Yap işlet devret kanalını daha çok kullanacağız. Buradan artan kısımla sosyal projelere harcayacağız, sektörel desteklere, tarımdı, sanayiydi, üretimdi Türkiye'nin mutlaka üretim, istihdam, ihracat ekseninde büyümesini sürdürmesi lazım. Üretim, ihracat, istihdam tarafında çok iyi işler yaptık. Türkiye bütün AB üyelerinin bir senede sağladıkları istihdamın üzerinde istihdamı tek başına yaptı. Bu büyük bir başarı. Bunu 7.4 büyümede teyit ediyor. Sorun ne? Para politikalarıyla ilgili taahhütlerimizle kaynaklarımızın dengelenerek yönetilmesi lazım. Bu dönemde en çok ona dikkat edeceğiz. Faizleri ve enflasyonu aşağıya indirmek ana önceliklerimizin başında geliyor. Bunun için tedbirler alınacak. Yapısal reformlar yapılmaya devam edecek, verimsiz projelerin yerine öncelikleri olan daha fazla verimli projeler tercih edilecek ve kamuda kendi içinde tasarrufa gidecek. Böylece kaynak ihtilacını daha da azaltmış olacağız. Bir sıkıntı yok. Türkiye'ye yatırım yapmaya gerek küresel gerek yerel yatırımcılar iştahlı. Biz pazarlarımızı, hedef kitle ülkeleri çeşitlendiriyoruz. Dolayısıyla bu şartların oluşacağını öngörerek bu politikaları hayata geçirdik. İşler yolunda, sıkıntılarımız olmakla beraber bu sıkıntılardan vatandaşlarımızın, üreticilerimizin asgari oranda etkilenmesi için veya hiç etkilenmemesi için gerekli tedbirleri alacağız" açıklamasını yaptı. - ANKARA