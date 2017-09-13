Başbakan Yıldırım: "Önünüzde İki Yol Var. Teröre Açıktan Destek Veriyorsunuz. Peki Yarın Oy İstemek...

Başbakan Yıldırım: "Önünüzde iki yol var. Teröre açıktan destek veriyorsunuz. Peki yarın oy istemek için vatandaşın önüne gittiğinizde bu milletin yüzüne nasıl bakacaksınız"

-"Belediyelerle ilgili BİMER'e 103 bin 295 başvuru var. Bu başvuruların bir analizini yaptırdım, yüzde 73'ü şikayet. Geriye kalanı da istek, görüş ve öneri. Biz bu tabloyu tersine çevirmemiz gerekiyor"

-" En fazla memnun olunan şey mezarlık hizmeti, ikinci nikah işlemleri. Bu da güzel. Ama yoğunlaşmamız gereken bu tablonun alt kısmı. Alt kısmında yol bakımı, yol yapımı, altyapı hizmetleri, zabıta işleri, taşımacılık, toplu taşımacılık, iş yeri ruhsatları ve böyle gidiyor"

-"Hizmetleri yerine götürürken asıl patronun sizi seçen hemşehrileriniz olduğun unutmayın. Vatandaşa rağmen iş yapmayın, vatandaşla inatlaşmayın"



ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Belediye Başkanları Toplantısı'nın ikinci oturumunda konuştu.