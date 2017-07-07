Başbakan Yıldırım, "Ne Yaparsak Yapalım İnsan Hatasını Önlemek İçin Çok Daha Fazla İş Yapmamız...

Başbakan Yıldırım, "Ne Yaparsak Yapalım İnsan Hatasını Önlemek İçin Çok Daha Fazla İş Yapmamız...

Başbakan Yıldırım, "Ne yaparsak yapalım insan hatasını önlemek için çok daha fazla iş yapmamız lazım"ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Trafikte %100 Yaşam Projesi Açılış Etkinliği'nde açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım, "Ne yaparsak yapalım insan hatasını önlemek için çok daha fazla iş yapmamız lazım"

ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Trafikte %100 Yaşam Projesi Açılış Etkinliği'nde açıklamalarda bulundu.