Başbakan Yıldırım, "Ne Yaparsak Yapalım İnsan Hatasını Önlemek İçin Çok Daha Fazla İş Yapmamız...
Başbakan Yıldırım, "Ne yaparsak yapalım insan hatasını önlemek için çok daha fazla iş yapmamız lazım"ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Trafikte %100 Yaşam Projesi Açılış Etkinliği'nde açıklamalarda bulundu.
Başbakan Yıldırım, "Ne yaparsak yapalım insan hatasını önlemek için çok daha fazla iş yapmamız lazım"
ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Trafikte %100 Yaşam Projesi Açılış Etkinliği'nde açıklamalarda bulundu.