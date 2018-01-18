Başbakan Yıldırım: "NATO'da müttefikimiz olan ABD'nin Suriye'deki uygulamaları ne yazık ki bu müttefiklik hukukuna terstir, yanlıştır. ABD, bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir."