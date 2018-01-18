Başbakan Yıldırım: "Nato'da Müttefikimiz Olan ABD'nin Suriye'deki Uygulamaları Ne Yazık Ki Bu...

Başbakan Yıldırım: "Nato'da Müttefikimiz Olan ABD'nin Suriye'deki Uygulamaları Ne Yazık Ki Bu...

Başbakan Yıldırım: "NATO'da müttefikimiz olan ABD'nin Suriye'deki uygulamaları ne yazık ki bu müttefiklik hukukuna terstir, yanlıştır.

Başbakan Yıldırım:

Başbakan Yıldırım: "NATO'da müttefikimiz olan ABD'nin Suriye'deki uygulamaları ne yazık ki bu müttefiklik hukukuna terstir, yanlıştır. ABD, bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir."

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