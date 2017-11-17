Başbakan Yıldırım Namaz Dağı'nda Bulunan Askeri Üs Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Başbakan Yıldırım Namaz Dağı'nda Bulunan Askeri Üs Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Başbakan Yıldırım Namaz Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesinde incelemelerde bulunduŞIRNAK - Başbakan Binali Yıldırım Bestler Dereler bölgesine bakan askeri üs bölgesi olan Namaz Dağı'nda incelemelerde bulundu.

Başbakan Yıldırım Namaz Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesinde incelemelerde bulunduŞIRNAK - Başbakan Binali Yıldırım Bestler Dereler bölgesine bakan askeri üs bölgesi olan Namaz Dağı'nda incelemelerde bulundu.

Başbakan Yıldırım Namaz Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesinde incelemelerde bulundu

ŞIRNAK - Başbakan Binali Yıldırım Bestler Dereler bölgesine bakan askeri üs bölgesi olan Namaz Dağı'nda incelemelerde bulundu.