Başbakan Yıldırım: "Müslümanların Mabedi Yıkılır mı Kardeşim"
- Cami alanından genel görüntü Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ŞIRNAK - Başbakan Binali Yıldırım, terör saldırlarında zarar gördükten sonra tadilatı Türkiye Diyanet Vakfınca yapılan Geylani Camisi'nde konuşma yaptı.
- Cami alanından genel görüntü
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ŞIRNAK - Başbakan Binali Yıldırım, terör saldırlarında zarar gördükten sonra tadilatı Türkiye Diyanet Vakfınca yapılan Geylani Camisi'nde konuşma yaptı.