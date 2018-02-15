Başbakan Yıldırım, Münih'te

Başbakan Binali Yıldırım, "Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentine geldi.

Başbakan Binali Yıldırım Berlin'de Alman Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesinin ardından özel uçak "TUR" ile Münih kentine geçti. Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyeti Münih Başkonsolosu Mesut Koç havaalanında karşıladı. Yıldırım, küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alınacağı Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.

Başbakan Yıldırım'a Münih'teki ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli eşlik ediyor. - MÜNİH