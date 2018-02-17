Başbakan Yıldırım, Msc'de Konuştu- "Suriye'de Birçok Ülkenin Silahı İnternetten Satılıyor"-...

- Başbakan Yıldırım, MSC'de konuştu

"Suriye'de birçok ülkenin silahı internetten satılıyor"

" Türkiye aynı ABD ve Türkiye gibi bir hukuk devletidir"

"Yaptığımız her iş uluslararası hukuka uygun"

MÜNİH - Başbakan Binali Yıldırım, "Yaptığımız her iş uluslararası hukuka uygun" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşen 54. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu.