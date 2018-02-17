Başbakan Yıldırım, Msc'de Konuştu- "Suriye'de Birçok Ülkenin Silahı İnternetten Satılıyor"-...
- Başbakan Yıldırım, MSC'de konuştu "Suriye'de birçok ülkenin silahı internetten satılıyor" "Türkiye aynı ABD ve Türkiye gibi bir hukuk devletidir" "Yaptığımız her iş uluslararası hukuka uygun"MÜNİH - Başbakan Binali Yıldırım, "Yaptığımız her iş uluslararası hukuka uygun" dedi.
- Başbakan Yıldırım, MSC'de konuştu
"Suriye'de birçok ülkenin silahı internetten satılıyor"
" Türkiye aynı ABD ve Türkiye gibi bir hukuk devletidir"
"Yaptığımız her iş uluslararası hukuka uygun"
MÜNİH - Başbakan Binali Yıldırım, "Yaptığımız her iş uluslararası hukuka uygun" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşen 54. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu.