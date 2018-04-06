Başbakan Yıldırım Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile Görüştü

Başbakan Yıldırım Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moğolistan’da Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moğolistan'da Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da resmi temaslarını sürdürüyor. Yıldırım, beraberindeki heyetle birlikte Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ile görüştü. - ULAN BATUR

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