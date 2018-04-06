Başbakan Yıldırım Moğolistan'da Konuştu: Odağımız İnsan

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan'da Ulusal Yönetim Akademisi TİKA Projeleri toplu açılış programında konuştu ve Türkiye'nin Moğolistan da dahil tüm ikili ilişkilerde doğal kaynakları değil 'insanı' merkeze aldıklarını vurguladı.

Türkiye bütün ülkelerle dostluk, akrabalık, kardeşlik münasebetleri kuruyor. Türkiye hiçbir zaman kurduğu ilişkilere tek taraflı çıkar gözüyle bakmaz. Biz münasebette olduğumuz ülkelerin yer altı ve yer üstü zenginliklerine değil insanını merkezine alan bir dış politika anlayışı izliyoruz.

Ülkelerle ilişkilerimize baktığınız zaman göreceğiniz şey insandır, insanlıktır. Daima huzur barış ve kardeşlik için çalışmış bir milletin evlatlarıyız.

'Ortadoğu'ya bakan gözlere baktığınızda petrol görüyorsunuz.

Afrika'ya baktıklarında elmaz, maden, doğalgaz görüyorsunuz.

Ne yazık ki insanı göremiyorsunuz.

Yıldırım TİKA Projeleri toplu açılış programında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Moğolistan'da başkent Ulanbatur'da bulunmaktan ve bu tarihi anı yaşamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim

Devlet Ulusal Yönetim Akademisi'nin çok değerli rektörü ve yöneticilerine ve hocalarına da bana fahri doktora unvanını tevdiğ ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum.

Türkiye Moğolistan arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin kökleri çok eskiye dayanıyor diplomatik ilişkiler 50. Yılında olsa da, tarihi derinliğe baktığınızda bu geçmişin çok daha uzun bir süreye sahip olduğunu görüyoruz. Ecdadımız, dedelerimiz, atalarımız bu topraklardan göç etti. Kültürlerimiz ve dillerimiz çok yakın. Orhun vadesindeki yazıtlar Türkler ve Moğollar'ın ortak tarih, kültür ve dilini en iyi şekilde ifade ediyor.

Tarihteki ortaklığı günümüze taşımanın gayreti içindeyiz. Dost Moğolistan'la ilişkilerimizi hem ekonomik, hem kültürel alanda hem de küresel konularda yakın işbirliği içinde olmak için gayret gösteriyoruz.

Bugün arzu ettiğimiz noktada değiliz. Bu kadar ortak noktaya sahip olan ve benzerliği olan iki devlet ve milletin aslında şimdi çok daha farklı bir konumda olması icap ederdi.

Rektörün de ifade ettiği gibi artık Türk-Moğolistan ilişkilerin stratejik işbirliğine dönüştürülme vakti gelmiştir.

'Türkiye olarak iki ülke arasındaki ilişkileri arzu ettiğimiz seviyeye çıkarmak için buradayız."

Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da Meclis Başkanı Miyegombo Enkhbold ile bir araya geldi.

Devlet Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da yer aldı. - İstanbul