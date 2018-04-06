Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin potansiyeli dikkate alındığında Moğolistan ile Türkiye arasındaki ekonomik hacmin çok küçük olduğunu belirterek, "30 milyon dolar hiçbir şey değil. Bunun kısa vadede 300 milyon dolar olması işten bile değil." dedi.

Yıldırım ile Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa, Devlet Sarayı'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, ata yurdunda heyetiyle bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Moğolistan'ın gelişen demokrasisi, köklü kurumsal yapısı ve insan hakları konusundaki iyi siciliyle Avrasya'da başarılı bir örnek olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Aramızda derin tarihi bağlar, ortak kültür ve geleneklerimizden kaynaklanan ilişkilerimiz her bakımdan iyi durumdadır, sürekli gelişmektedir. Türkiye'yi dış politikanızda üçüncü komşu olarak görmenizden memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerimizin 50. yılını kutlayacağız. Bu 50. yılı iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, Ukhnaa ile beraberindeki eğitim, sağlık, savunma ve çevre bakanlarını Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin son 16 yılda güçlü iktidar ve istikrar sayesinde çok önemli bir atılım gerçekleştirdiğine dikkati çeken Yıldırım, 2002 sonunda iktidara geldiklerinde Türkiye'nin de Moğolistan gibi IMF destekli bir ekonomi yönetimi olduğunu hatırlattı.

IMF ile 2013'te yollarını ayırdıklarını, kendi imkan ve kabiliyetleriyle ekonomiyi yönettiklerini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Son 15 yıl içinde milli gelirimizi 230 milyar dolardan 860 milyar dolara çıkardık. Satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisine sahibiz. Yıllık ihracatımız 160 milyar dolar civarında. Toplam dış ticaretimiz 400 milyar doların üzerinde. Avrupa'da da 6. büyük ekonomiyiz. Türkiye'nin potansiyelini dikkate aldığınızda Moğolistan ve Türkiye arasındaki ekonomik hacim çok mütevazı, çok küçük. 30 milyon dolar hiçbir şey değil. Bunun kısa vadede 300 milyon dolar olması işten bile değil. Bunları konuşacağız."

Heyetler arası görüşme basına kapalı devam etti.