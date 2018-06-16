Başbakan Yıldırım, Mitingde 'Çaya Bekleriz' Pankartı Açan 10 Yaşındaki Akkaya'nın Evini Ziyaret Etti

- AK Parti'nin Sivas mitingi'nde "annem çok güzel pasta yapar. Sizi çaya bekliyoruz" pankartı açan 10 yaşındaki Melih Akkaya'yı ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım'ın gelişi ve tokalaşması

Başbakan Binali Yıldırım'ın aile ile sohbet etmesi

Başbakan Binali Yıldırım'ın bebek sevmesi SİVAS - Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Sivas'ta mitingi esnasında "annem çok güzel pasta yapar. Sizi çaya bekliyoruz" pankartı açan 10 yaşındaki Melih Akkaya'nın evini ziyaret etti. Başbakan Yıldırım kendisi ile fotoğraf çektirmek mahalle sakinleri ile tek tek sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Yıldırım, bir çocuğu kucağına alıp sevdi.