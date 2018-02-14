Başbakan Yıldırım Minsk Camisi'ni Ziyaret Etti

Başbakan Binali Yıldırım, Minsk Camisi'ni ziyaret etti.

Belarus'un başkenti Minsk'te temaslarını sürdüren Yıldırım, camiye gelişinde, Belarus Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Ebubekir Şabanoviç ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Başbakan Yıldırım, Türkiye Diyanet Vakfının katkılarıyla aslına uygun olarak yeniden inşa edilen ve 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından açılan cami hakkında Şabanoviç'ten bilgi aldı.

Yıldırım, camide, Belarus'ta yaşayan Müslüman toplumu temsilcileriyle de görüştü.

Başbakan Yıldırım'a, ziyaretinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşlik etti.