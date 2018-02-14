Başbakan Yıldırım, Minsk Camii'ni Ziyaret Etti
Başbakan Binali Yıldırım, Belarus’ta Türkiye’nin katkılarıyla inşa edilen Minsk Camii’ni ziyaret etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Belarus'ta Türkiye'nin katkılarıyla inşa edilen Minsk Camii'ni ziyaret etti.
Belarus'a resmi ziyaret gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin katkılarıyla inşa edilen Minsk Camii'ni ziyaret etti.
Türk Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan caminin 11 Kasım 2016 tarihindeki açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı. - MİNSK