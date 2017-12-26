Başbakan Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 81. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Başbakan Binali Yıldırım, "Mehmet Akif Ersoy, işgalcilere kahramanca direnen milletimizin şahlanması ve tarih sahnesine yeniden çıkması için istiklal meşalesini tutuşturan örnek bir mücadele adamıdır" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 81. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İstiklal mücadelemizin ve ilim - irfan geleneğimizin sembol isimlerinden olan Mehmet Akif Ersoy, ebedileşen eserleri, mücadeleci kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakı ile gönülleri fethetmeyi, edebiyat, sanat ve fikir dünyamıza rehberlik etmeyi sürdürmektedir. Mehmet Akif Ersoy, işgalcilere kahramanca direnen milletimizin şahlanması ve tarih sahnesine yeniden çıkması için istiklal meşalesini tutuşturan örnek bir mücadele adamıdır. Milli mücadele ruhuna ömrünü fedakarca vakfeden merhum Mehmet Akif'in Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında yazdığı kahramanlık destanları, milletimizin istiklal ve hürriyet aşkının en güzel örneğidir. Milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini, mücadeleci ruhunu ve milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarını en veciz şekilde anlatan Mehmet Akif'in eserlerini okumak, anlamak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümü vesilesiyle İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet ve hürmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA