Başbakan Yıldırım Mardin'e Gidecek
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun 25 yaşında vefat eden oğlu Zerdeşt Miroğlu'nun cenaze namazına katılacak.
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun 25 yaşında vefat eden oğlu Zerdeşt Miroğlu'nun cenaze namazına katılacak.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu'nun oğlu Zerdeşt Miroğlu'nun ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazına katılmak üzere Mardin'e gidecek.
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Zerdeşt Miroğlu'nun cenazesinin Midyat ilçesi Gelinkaya Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi.