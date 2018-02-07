Başbakan Yıldırım Mardin'de

MARDİN - Başbakan Binali Yıldırım, hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu'nun oğlu Zerdeşt'in cenaze törenine katılmak üzere Mardin'e geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu'nun bir süredir Ankara'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören ve bugün hayatını kaybeden 25 yaşındaki oğlu Zerdeşt'in cenaze törenine katılmak üzere Mardin'e geldi. Başbakanlığa ait uçakla kente gelen Yıldırım'ı havalimanında Vali Mustafa Yaman, askeri yetkililer ve kent protokolü karşıladı.

Zerdeşt Miroğlu'nun cenazesi de aynı uçakla kente getirildi. Milletvekili Miroğlu'nun eşlik ettiği cenaze, Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Gelinkaya köyüne götürüldü.