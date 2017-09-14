Başbakan Yıldırım Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir'i Resmi Törenle Karşıladı

Başbakan Yıldırım Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir'i Resmi Törenle Karşıladı

Başbakan Yıldırım Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir'i resmi törenle karşıladı.

Başbakan Yıldırım Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir'i resmi törenle karşıladı