Başbakan Yıldırım, Kuveyt Başbakanı Al Sabah'ı Resmi Törenle Karşıladı

Başbakan Yıldırım, Kuveyt Başbakanı Al Sabah'ı Resmi Törenle Karşıladı

Başbakan Yıldırım, Kuveyt Başbakanı Al Sabah'ı resmi törenle karşıladı(Tür: Ankara)

Başbakan Yıldırım, Kuveyt Başbakanı Al Sabah'ı resmi törenle karşıladı

(Tür: Ankara)