Başbakan Yıldırım, Kuveyt Başbakanı Al Sabah'ı Resmi Törenle Karşıladı

Başbakan Yıldırım, Kuveyt Başbakanı Al Sabah'ı Resmi Törenle Karşıladı

Başbakan Yıldırım, Kuveyt Başbakanı Al Sabah'ı Resmi Törenle Karşıladı