Başbakan Yıldırım Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile görüştü. Görüşmede, Kırgızistan'ın, ülkedeki FETÖ varlığına karşı somut adımları bir an önce atması gerektiği vurgulandı.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ceenbekov'un, Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yapmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Türkiye ile Kırgızistan'ın iki kardeş ülke olduğu ve ilişkilerin çok daha ileri götürebileceği ancak bunun için Kırgızistan'ın, ülkedeki FETÖ varlığına karşı attığı somut adımların bir an önce görülmesi gerektiği hususları vurgulandı. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü ekonomisi ile Kırgız kardeşlerine desteğini arttırmaya hazır olduğu, ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarma hedefine bağlı olunduğu, ekonomik kalkınmanın motoru olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) etkinliğinin artırılması için iki ülkenin bir ortaklık kurabileceği; iki ülke arasındaki karşılıklı uçak seferlerinin artırılmasının da ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Konuk Cumhurbaşkanı Ceenbekov da FETÖ'yle mücadele konusunda Türkiye'nin hassasiyetini anladığını belirterek, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin geliştirilmesine verdiği önemi vurguladı ve ziyarette kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. - ANKARA