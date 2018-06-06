Başbakan Yıldırım: "Kimse Türklere, Kürtlere Devlet Kurma Küstahlığında Bulunmasın."

- AK Parti Mardin Mitingine katılanlardan görüntüler

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması AĞRI - Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Ağrı mitinginde konuştu. (3)

Başbakan Yıldırım: "Kürtler de Türkler de bin yıldır Anadolu'da yaşıyorlar. Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın."