Başbakan Yıldırım: "Kimse Türklere, Kürtlere Devlet Kurma Küstahlığında Bulunmasın."

Başbakan Yıldırım: "Kimse Türklere, Kürtlere Devlet Kurma Küstahlığında Bulunmasın."

- AK Parti Mardin Mitingine katılanlardan görüntüler Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması AĞRI - Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Ağrı mitinginde konuştu.

Başbakan Yıldırım:

- AK Parti Mardin Mitingine katılanlardan görüntüler
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması AĞRI - Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Ağrı mitinginde konuştu. (3)

Başbakan Yıldırım: "Kürtler de Türkler de bin yıldır Anadolu'da yaşıyorlar. Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın."

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