Başbakan Yıldırım Kilis'te Esnafla Buluştu

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütü PYD/PKK mensuplarının roket saldırıları düzenlediği Kilis'te esnaf ziyaretinde bulundu.

Yıldırım'ın dünkü Kilis temaslarına ilişkin görüntüler, Başbakanlık Basın Merkezince paylaşıldı.

Buna göre Yıldırım, roket saldırısı sonucu Çalık Camisi'nde şehit olanların evlerine taziye ziyaretinin ardından yürüyerek Kilis Valiliğine geçti.

Yaklaşık 1 kilometrelik yolu yürüyerek geçen ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde esnafı ziyaret eden Yıldırım, karşılaştığı vatandaşlar tarafından, "Başbakanım memleketimize hoş geldiniz. Allah devletimize zeval vermesin. Biz vatan için ölmeye hazırız." sözleriyle karşılandı.

Başbakan Yıldırım, kendisini "Merhaba Başbakan" diyerek karşılayan Sevim Naz isminde küçük kız çocuğunu, "Merhaba güzelim" diyerek sevdi. Yıldırım, Kevser suresini okuyan Sevim Naz'a oyuncak hediye etti.

Daha sonra atılan roket sonucu hasar gören restoranda inceleme yapan Yıldırım, saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, üzerinde Türk bayrağı asılı zeytin ağacı önünde fotoğraf da çektirdi.