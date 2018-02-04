Başbakan Yıldırım Kilis'te

Başbakan Binali Yıldırım, roketli saldırıya maruz kalan Kilis'i ziyaret ederek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin top atışları altında esnaf ziyareti yaptı. Hatay'da incelemelerinin ardından Kilis'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, ilk önce Çalık Camii'ne PKK/PYD tarafından düzenlenen roketli saldırıda hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir ile Tarık Tabbah'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Tarihi çalık camine gelen Başbakan Yıldırım, buradaki incemelenin ardından 1 Şubat tarihinde saldırıda büyük hasar alan tarihi restorana gelerek incelemelerde bulundu. Daha sonra Başbakan Yıldırım, esnaf ziyareti yaparak yürüyerek valiliğe geçti. Bu esnada Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırda konuşulu bulunan birliklerden Afrin bölgesindeki PKK/PYD terör örgütleri hedeflerine top atışı yapılırken, patlama sesleri altında esnaf ziyareti yaptı. Kilis kent merkezindeki Zeytinli Kavşağında esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Başbakan Yıldırım, top sesleri altında Kilis Valiliğine geçti.

Başbakan Yıldırım'ın korumaları çocuklara oyuncak dağıttığı sırada kısa süreli izdiham yaşandı.

Başbakan Yıldırım'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak ile yetkililer katıldı.

(Mehmet Ali Dağ - Orhan Erkılıç - Cahit Özçelik - Ahmet Arslantaş - Lider Olgun-Emrah Kızıl/İHA)