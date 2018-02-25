Başbakan Yıldırım: Kayseri YHT İhalesi, 28 Mart'ta Yapılacak

AK Parti Kayseri 6. Olağan İl Kongresi'nde müjde veren Başbakan Yıldırım, "Bu yıl içinde inşaatı başlayacak. Hızlı tren Kayseri'ye geliyor. 28 Mart'ta ihalesi yapılıyor. Yollar kısalacak zaman kısalacak işiniz aşınız daha da artacak. YHT Kayseri'nin zenginliğine zenginlik katacak" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"16 YILDA 17 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"

Kayseri'nin bizim iktidarımızda yeri çok önemli. Üreten ve ticareti ile göğsümüzü kabartan güzel bir şehir. Kayseri'nin zenginliği etrafındaki illerin de zenginliğidir. Biz baştan beri Kayseri'nin kalkınmadaki öncü rolünü biliyoruz. 16 yıl boyunca Kayseri'ye 17 milyar yatırım yaptık. 2002 yılında ihracatı 351 milyon dolardı, 2016 sonunda Kayseri ihracatta 1 milyar 642 milyona ulaştı. İşte Kayseri farkı bu. Kayseri'de 350 binin üzerinde sigortalı çalışan var. 30 binin üzerinde iş yeri sayısı var. 2002 yılında 3'ü kadın 246 engelli kardeşimiz istihdam ediliyordu. Bu gün 12 bin 779 engelli kardeşimize iş vermiş durumdayız. Ulaşımda, ekonomide olmazsa olmaz yollardır. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böleriz de vatanı böldürtmeyiz. 672 kilometre bölünmüş yol uzunluğu var. 14 yeni yol projemiz tüm hızıyla devam ediyor. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 355 bin dönüm araziyi su ile buluşturduk.

"YHT İHALESİ 28 MART'TA YAPILACAK"

Kayseri'ye yaptıklarımızın yanında 4 baraj daha yapıyoruz. 3 OSB bölgesinde toplam 1276 parselde 70 bin 700 kardeşimiz iş aş sahibi. Ama yetmez. Kayseri'ye 4 OSB daha yapacağız. Erciyes Master Planı kış turizmleri merkezi haline geliyor. Hava alanına 325 bin yolcu geliyordu. Geçen yıl 2 milyon 150 bine çıktı. Kayseri'ye bu terminal, havalimanı terminali yetersiz geliyor. Çok güzel bir terminal yapacağız. 250 bin metrekarelik arazide çalışmalar başladı. Bu yıl içinde inşaatı başlayacak. Hızlı tren Kayseri'ye geliyor. 28 Mart'ta ihalesi yapılıyor. Yollar kısalacak zaman kısalacak işiniz aşınız daha da artacak. YHT Kayseri'nin zenginliğine zenginlik katacak.