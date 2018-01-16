Başbakan Yıldırım: "(Kapalı Grup Toplantısı) Taşeronlarla İlgili Çıkardığımız Düzenlemenin...

Başbakan Yıldırım: "(Kapalı grup toplantısı) Taşeronlarla ilgili çıkardığımız düzenlemenin detayları anlatıldı"

-" (KİT'lerle ilgili durum) Buradaki çalışanların memur veya kamu işçisi gibi düşünülmemesi lazım. KİT'lerin mülkiyeti hazineye ait. Sahibi hazine. Hazine bunlara kadro verecek. Bu kadrolara da vasıflı elemanlar, taşeronlar istihdam edilecek. Hemen başlayacak. Şartları sağlayan herkes bundan yararlanmış olacak"

-" (AK Parti-MHP ittifakı) Görüşsünler bir bakalım. Milli mutabakat. Yani partilerin kendi kurumsal kimliklerini muhafaza ederek birlikte seçime gitmeleri, işin esası bu. Yapılacak düzenleme bu imkanı sağlama şeklinde olacak"

-" (Kanal İstanbul projesi) Buranın hiçbir şekilde Möntro ile ilişkilendirilmesi mümkün değil. Türkiye'nin egemenlik hakları dahilinde buraya başka bir yere kanal yapabilir. Buradan da deniz trafiğini yönlendirebilir, olay bu kadar açık ve nettir"

ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını cevapladı.