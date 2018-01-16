Başbakan Yıldırım: "(Kanal İstanbul'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile İlişkilendirilmesi) Montrö,...

Başbakan Yıldırım: "(Kanal İstanbul'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilişkilendirilmesi) Montrö, boğazları ilgilendiriyor. Tamamen boğazlardaki geçiş, gemi trafiği rejimini düzenleyen bir anlaşma. 1936'da yapılmış ve bütün boğazlardaki giriş, çıkışları, ticari gemileri, diğer gemileri kapsayan bir anlaşma. Kanal İstanbul ise yeniden yapay olarak oluşturucak bir su yolu. Dolayısıyla buranın hiçbir şekilde Montrö ile ilişkilendirilmesi mümkün değil."