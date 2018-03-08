Başbakan Yıldırım: "(Kadının Güçlenmesi ve Strateji Belgesi Ulusal Eylem Planı) 2018-2023 dönemini kapsayan eylem planı, tabii bugüne kadar yapılanların üzerine yeni hizmetleri, düzenlemeleri getiriyor. Bu plan ile 16 yılda yaptığımız bütün yasal düzenlemeleri, hayata geçirdiğimiz projeleri bir anlamda taçlandırmış olacağız. Hükümetimiz, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde bütün alanlarda hazırlıklarını kesintisiz sürdürüyor. Bu eylem planıyla fırsat eşitliğinde bir adım daha atmış olacağız."