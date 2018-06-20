Başbakan Yıldırım: "İzmir Demokrasi Üniversitesinin Kampüsünü Karabağlar'da Kuracağız"

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Suriye'de, Irak'ta, Kandil'de yuvalanan terör örgütlerine karşı amansız mücadelemiz devam ediyor. FETÖ, PKK, DEAŞ örgütlerine göz açtırmadık, açtırmayacağız. Şimdi terörü mahallinde bitirmek için Münbiç'teyiz, Fırat Kalkanı'ndayız, Afrin'deyiz. Terör nereye kaçarsa ensesindeyiz, orada etkisiz hale getireceğiz." dedi.

Yıldırım, partisi tarafından Karabağlar ilçesinde Eskiizmir Pazar Yeri'nde düzenlenen mitingde, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarının ülke yararına bir düşüncesi ve projesi olmadığını belirterek, "Haklarını yemeyelim, bir tane projeleri var. Hepsinin ortak projesi Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Buna güçleri yeter mi, Karabağlar buna izin verir mi, hak ettikleri dersi sandıkta verecek misin Karabağlar?" diye konuştu.

Muhalefet adaylarının "yıkım ekibi" gibi çalıştığını söyleyen Yıldırım, "Biz Türkiye'yi geleceğe taşımaya gayret ediyoruz, onlar geriye götürmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, siyaseti Türk milletiyle yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizim siyasetimiz birlik siyasetidir. Ayrımcılık yapan bizden değildir! Fitnecilik yapan bizden değildir! Etnik kimlik üzerinden, inanç üzerinden siyaset yapan bizden değildir! Biz Diyarbakır'da da aynı şeyi, İzmir'de de aynı şeyi konuşuruz. Biz 81 milyonu kucaklarız, ayrı gayrımız yok. Biz birlikte Türkiye'yiz, kardeşiz, biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyiz, inancına karışmayız. Çünkü AK Parti milletin partisidir. Birliğimize, dirliğimize gelen her türlü tehlikeye karşı amansız mücadelemiz devam edecek. Suriye'de, Irak'ta, Kandil'de yuvalanan terör örgütlerine karşı amansız mücadelemiz devam ediyor. FETÖ, PKK, DEAŞ örgütlerine göz açtırmadık, açtırmayacağız. Şimdi terörü mahallinde bitirmek için Münbiç'teyiz, Fırat Kalkanı'ndayız, Afrin'deyiz. Terör nereye kaçarsa ensesindeyiz, orada etkisiz hale getireceğiz."

Mehmetçiğin gece gündüz demeden operasyon yaparken, muhalefet adaylarının Edirne'de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğini söyleyen Yıldırım, "Onlara bunun hesabını sandıkta soracak mıyız? Milletin askerini, yaşlı, genç, sivilleri gözünü kırpmadan öldüren, Kobani isyanını başlatanlara, destek verenlere sandıkta hesap soracak mısınız?" diye sordu.

Başbakan Yıldırım, muhalefetin tek planının Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek olduğunu belirterek, "Uğraşmayın boşuna o milletin adamı, millet onu bağrına basmış, siz söküp atamazsınız." dedi.

66 katrilyon yatırım

İzmir'in kalkınan, güçlü Türkiye'nin en öncü şehri olmasını istediklerini kaydeden Yıldırım, İzmir'e son 16 yılda her alanda 66 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Yıldırım, imar barışının Karabağlar'ın kurtuluşu olduğunu belirterek, "Karabağlar'daki sorunların, imar sorunlarının, imar aykırılıklarının, mülkiyet sorunlarının çözümü demek. Balçova'daki mağdurlar da imar barışından yararlanacak." dedi.

İlçeye İzmir Demokrasi Ünviersitesinin kampüsünü kuracaklarını bildiren Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu iş için 500 dönüm araziyi ayarladık. Ormana ait askeriyenin kullandığı 450 dönüm araziyi de askeriyeden alıyoruz, Karabağlar'a millet bahçesi yapıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Salih Omurtak Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümü başlattık, bundan sonra yerinde dönüşüm diğer mahalleler için de birer birer yapılacak. Sizlerin rızası alınarak, sizlerin kabul ettiği şekilde bu gerçekleştirilecek."

Yıldırım, seçime 4 günün kaldığını anımsatarak "4 gün gece gündüz bize uyumak yok, pazar gününe kadar durmak yok." dedi.

Karabağlar'dan rekor beklediğini aktaran Yıldırım, "Destan yazacak mıyız Karabağlar? Milletin adamını rekor oyla yeniden cumhurbaşkanı seçecek miyiz? AK Parti, Cumhur İttifakını, milletvekillerini güçlü şekilde meclise gönderecek miyiz?" diye konuştu.

(Bitti)