Başbakan Yıldırım, İzmir'de milletvekili adaylarının tanıtımına katıldı (2)

ÇAY SÖZÜNÜ TUTTU, AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yerel seçimde partisinin belediye başkanlığını kazandığı Bayındır ilçesinde vatandaşlara seslendikten sonra belediye binasında muhtarlarla bir araya geldi. Onların taleplerini dinledi, not alıp çözüm sözü verdi. Ardından 24 Haziran genel seçimleri öncesinde, 22 Haziran 2018 tarihinde geldiği Bayındır'da, kendisi için balkonlarından pankart açıp çaya davet eden aileye verdiği sözünü yerine getirdi. Kızılay'dan emekli olan Mehmet Baykal'ın evine gitti. Burada aileyle sohbet etti, apartman sakinlerinin de ziyarete katıldığı öğrenildi.

Binali Yıldırım, ziyaretten sonra partisinin belediye başkanlığını kazandığı bir başka ilçe olan Kiraz'a gitmek üzere yola çıktı. Yol üzerinde bulunan Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'nde vatandaşlar Binali Yıldırım'ın yolunu kesti, sevgi gösterisinde bulundu. Türkiye'nin farklı illerinde de zaman zaman Binali Yıldırım'ın etkinliklerine katılan ona sevgi gösterilerinde bulunan Kaymakçılı vatandaşlar, Yıldırım'ı omuzlarına aldı, dana kurban etti. Binali Yıldırım daha sonra mahalle sakinleriyle meydanda oturup sohbet etti, taleplerini dinledi. Bu sırada vatandaşların 'Yollarını kralı Binali Yıldırım' diye bağırması üzerine Yıldırım da, Yolların kralı olur mu Bayram üzeri yolların kuralı olur, yolların mimarı olur dedi. Kaymakçılı Halil Güler ise bölgelerine yaptığı yatırımlardan dolayı Binali Yıldırım'a teşekkür etti. Bunun üzerine Binali Yıldırım da, Kaymakçıyı herkes tanıyor. Kaymakçı nerede diyorlar. Kaymakçı hayata bağlıyor. Kaymak gibi dedi, ardından çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA