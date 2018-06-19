Başbakan Yıldırım İzmir'de Esnafla Buluştu

Başbakan Binali Yıldırım, "Kobani, Kamışlı, Haseke bu bölgelerde de maalesef şu anda PKK'nın uzantısı PYD/YPG ciddi anlamda ABD'nin de silah desteğiyle güçlü duruma geldi. Bundan sonraki hedef, o bölgeleri de güvenli bölge haline getirmek." dedi.

Yıldırım, Kaya Termal Otel'de düzenlenen Esnaf Buluşması'nda, hükümetin İzmir'de yaptığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Kuzey Otoyolu'nun Menemen'e kadar yapıldığını, buranın ikinci bir çevre yoluyla birleştirilip İstanbul-İzmir Otoyolu'na bağlanması için etüd çalışmaları yürütüldüğünü belirten Yıldırım, İzmir-Manisa arasına Sabuncubeli Tüneli'ni yaptıklarını, Alaçatı Havalimanı'nın da ihalesinin gerçekleştirildiğini anlattı.

Türkiye'de aynı anda iki büyük proje yapılan bir şehir olmadığını ifade eden Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu ile İzmir-Ankara hızlı tren projelerinin İzmir'e yapıldığını, bunların ikisinin de Türkiye'nin kaderini değiştirecek, İzmir'in kalite, marka değerini yükseltecek projeler olduğunu dile getirdi.

İmar Barışı'ndan en fazla faydalanacak ilin İzmir olduğunu belirten Yıldırım, kentteki yapı stoğunun yüzde 62'sinin imara aykırılıklarla dolu olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Ya ruhsatsız, ya imarsız, ya mülkiyet sorunu var, ya imar aykırılıkları var. Bütün bunları kökünden halledecek, İzmir'in kentsel dönüşümü için bir hukuki zemin hazırlayan çok önemli bir reform. Çok büyük bir reform. Türkiye'de 13 milyon yapı stoğunu ilgilendiriyor. İzmir'de 1 milyon 200 bin yapı stoğu varsa yarıdan fazlasını ilgilendiren bir kanundur. İzmirli hemşehrilerimizin en iyi şekilde değerlendirmesini, bu fırsatı kaçırmamalarını anlatmak istiyorum." diye konuştu.

"Bölgemizde bir plan var"

4 gün sonra sandığa gidileceğini anımsatan Yıldırım, kendisinin başbakanlığı bıraktığını ama İzmir'i bırakmadığını, İzmir milletvekilliğine tekrar aday olduğunu ifade etti.

İzmirlilerden hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hem de milletvekilleri için destek isteyen Yıldırım, bu sözlerinin alkışlanması üzerine, "Bunu destek bizden hizmet sizden diye anlayabilir miyiz?" dedi.

"İstikrar sürsün Türkiye büyüsün." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin güçlü olması lazım. Güçlü kalması lazım. Her türlü siyasetten ayrı söylüyorum, Türkiye'nin bugün tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar güçlü olmaya ihtiyacı var. Çünkü bölgemizde bir plan var. Bu plan, güney sınırlarımıza bir terör devleti kurulmak isteniyor, açık. Emperyal güçler burada 100 yıl sonra tekrar bir oyun peşindeler. Bu oyunu ilk defa biz Fırat Kalkanı ile bozduk. 2 bin kilometrekarelik bir alanı kontrol altına aldık. Daha sonra Zeytin Dalı operasyonuyla bir 2 bin kilometrekareyi daha kontrol altına aldık. Şimdi Kuzey Irak'ta Kandil'e kadar uzanan o bölgeyi kontrol altına almak için uğraşıyoruz. Münbiç'te ABD ile uzun görüşmeler sonucu bir mutabakata vardık, bir sıcak karşılaşmaya meydan vermeden. O operasyonu yürütüyoruz. Fırat'ın doğusuyla Kamışlı'ya kadar yani yaklaşık 650 kilometrelik alanın, Kobani, Kamışlı, Haseke bu bölgelerde de maalesef şu anda PKK'nın uzantısı PYD, YPG ciddi anlamda ABD'nin de silah desteğiyle güçlü duruma geldi. Bundan sonraki hedef o bölgeleri de güvenli bölge haline getirmek."

Başbakan Yıldırım, hudutlar içinde terörü temizlemenin yetmediğini belirterek, Suriye'de, Irak'ta otorite boşluğu olduğu için oradan sürekli terör sızmaları olduğunu, canların yandığını, ülkenin güvenliğinin tehdit altında olduğunu ifade etti.

"Kürtler Türkler etle tırnak gibi"

Bu nedenle Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini yineleyen Yıldırım, "Güçlü olması için de güçlü iktidara ihtiyaç var. Bu oyunları ancak öyle bozarız. Şimdi diyorlar ki 'efendim biz Kürtlere devlet kuracağız.' Size mi kaldı Kürtlere devlet kurmak. Kürtlerin devleti var. Bin yıldır Anadolu topraklarında Kürtler Türkler etle tırnak gibi. Savaşlarda da tasada da sevinçte de İzmir'de de Hakkari'de de beraberiz. Bizi hiç kimse bölemez. Aramıza hiç kimse nifak tohumları sokamaz. Onun için terörün akıl hocalarının oyununa gelmeyeceğiz." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım cumhuriyeti kuran partinin bugün ne yapmak istediğini anlayamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayı Edirne'ye gidince herhalde dedim ki Edirne fatihi Şükrü Paşa'nın kabrine gidip Fatiha okuyacak. Edirne cezaevine gitti, Kobani olaylarının baş sorumlusu Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Bunun Türkiye'nin birliğine bir faydası yok. Kürtlerin de Türklerin de bir numaralı sorunu PKK'dır. İzmir'de de böyledir Hakkari'de de böyledir. Türkiye'nin her tarafında böyledir. Onun için iki işi birbirinden ayıralım. PKK'ya destek olacak hiçbir hareketi hoş karşılamamız mümkün değildir. Orada büyük bedeller ödedik. Çukurda, hendek siyasetinde ödediğimiz bedellerin haddi hesabı yok. Bırakın maddi kayıpları, 9 il, ilçe yerle bir oldu. Tarihi eserlerimiz yok oldu. Hepsini yaptık. 26 bin konut yaptık bir senede. Yıkılan yerler yerine geliyor ama yok olan insan, canlar yerine gelmiyor. Onun için yapmamız gereken bir olmak, beraber olmak, birlikte Türkiye olmak. Bunun için gayret ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Diğer konuşmacılar

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Selahattin Hünü, AK Parti hükümetlerinin esnafa büyük destek verdiğini, uygun faizlerle kredi sağladığını söyledi.

Hünü, "Bu ülkenin hiçbir döneminde esnaf ve sanatkarlara bu kadar yakın bir hükümet görmedim. Esnafım ve teşkilatım adına başta Cumhurbaşkanımızı ve hükümeti kutluyorum. Şimdi sıra bizde. Bu devletin bekası için Allah'tan korkuyorsak oyumuzu AK Parti'ye vermek zorundayız." dedi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da Başbakan Yıldırım ve hükümet üyelerine esnaf için bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Mutlu, Perakende Ticaretin Düzenlemesi Hakkındaki Kanun'un çıkarılmasından ve sosyal güvenlik destekleme priminin kaldırılmasından çok memnun olduklarını dile getirdi.

(Bitti)