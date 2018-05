Başbakan Yıldırım: İsrail'i Lanetliyoruz, ABD'yi Kınıyoruz

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM'deki grup toplantısında açıklamalar yaptı.

"AMERİKA'YI KINIYORUZ, İSRAİL'İ LANETLİYORUZ"

Yıldırım "Dün bütün dünyanın ibretle izlediği yeni bir İsrail terörüne şahit olduk. ABD yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı sonrası silahı olmayan gençler, insanlar protesto ettiler. Barışçıl gösteri yapan mazlum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddet ve lanetle kınıyoruz. Barış iklimine benzin döken ABD yönetimini de kınıyoruz. Şu ana kadar 60'a yakın kardeşimiz şehit oldu. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizle dayanışma göstermek amacıyla 3 günlük yas ilan ettik, bayraklarımızı yarıya indirdik. Ayrıca Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimizi de istişareler için çağırdık. Ayrıca TBMM de bugün özel bir oturum gerçekleştirecek.

"BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır. İsrail'in şiddetine kol kanat geren Amerikan yönetimi bilmelidir ki zulüm nemrutları abat etmediği gibi masumlara kurşun yağdıranları da abat etmeyecektir. Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşınmasını barışa karşı sabotaj olarak görüyor ve kabul etmiyoruz. Bu karar bizim için yok hükmündedir.

'ZULME KARŞI DURUŞ' MİTİNGİ

Cuma günü ayrıca, bu zirveden sonra Yenikapı'da 'Zulme Karşı Duruş' adı altında büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Buradan Cuma günü saat 15.00'te Yenikapı Meydanı'nda yapılacak bu büyük buluşmaya, büyük dayanışmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu bir parti programı değildir. Bu milletimizin birliğini, beraberliğini ve kardeşlerimizle dayanışmasını göstermek amacıyla bir araya gelinecek ve bir anlamda Yenikapı Ruhu'nun da tazeleneceği önemli bir toplantı olacaktır."

'AMERİKA 128 ÜLKENİN İRADESİNİ YOK SAYDI'

Başbakan Yıldırım, 21 Aralık 2017'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun toplandığını ifade ederek, konuya ilişkin oylamada 128 ülkenin, Amerika'nın bu karardan vazgeçmesi ve büyükelçiliğin taşınmaması yönünde oy kullandığını hatırlattı.

Yıldırım, "Maalesef Amerikan yönetimi BM'nin, dünyadaki 128 ülkenin iradesini yok sayarak bu yanlış kararında ısrar etti. Sonuç; 60 insanın hayatı, binlerce insanın yaralanması. Amerikan elçiliğinin açılışı, Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır." dedi.

'TÜRKİYE'Yİ BİR DÜNYA ÜLKESİ YAPTIK'

"Dibe vurmuş ekonomimizi, itibarı yok olmuş ülkemizi yeniden ayağa kaldırdık. Yollar yaptık, havaalanları, limanlar yaptık, her ilimize üniversiteler açtık. Organize sanayi bölgeleriyle vatandaşımıza, gençlerimize iş bulduk. Üretim, yatırım, istihdam esaslı politikalar gerçekleştirdik. Türkiye'yi bir dünya ülkesi yaptık. Ülkenin doğusunu, batısını, kuzeyini, güneyini ayırmadık. Her ilimizi, her ilçemizi, her köyümüzü birlikte kalkındırdık. Kadınlarımız, gençlerimiz, işçimiz emeklimiz, esnafımız, sanayicimiz artık geleceğe güvenle bakıyor. Türkiye açtığımız bu yolda, aydınlık yarınlarına kararlılıkla yürümeye devam ediyor."

'ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN'

Başarılarında AK kadroların emeğinin çok büyük olduğunu vurgulayan Yıldırım, zor dönemlerin üstesinden hep beraber geldiklerinin altını çizdi.

Yıldırım, AK Parti'nin kadrolarıyla tarihi başarılara imza attığını belirterek, "AK Parti kadroları en sert rüzgarlarda dahi bir an bile tereddüt yaşamadı, bir kez bile sallanmadı. Dirayetini, inancını bir an bile kaybetmedi. Milletin vekaletine sahip çıktık, hainlere göz açtırmadık." diye konuştu.

AK Parti'nin duruşunu ve asaletini her zaman muhafaza ettiğine değinen Yıldırım, "AK Parti'nin millet sevdasına her bir arkadaşımız sahip çıktı, hareketimizin siyaset felsefesinden, siyaset ahlakından ayrılmadı. Allah hepinizden razı olsun. Türkiye sevdanız daim olsun." ifadelerini kullandı.

'ENGELLERİ BİR BİR KALDIRDIK'

Yıldırım, Türkiye'de 2002 yılı öncesinde devlet ile millet arasındaki mesafenin çok açıldığını, birçok engellerin konduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu engelleri birer birer kaldırdık. Olması gerektiği gibi devleti milletin hizmetine hasrettik. Devlet-millet kaynaşmasını sağladık. Devlet her vatandaşımızın devletidir. Bütün vatandaşlar hukuk karşısında eşittir. Devlet eliyle toplum mühendisliği yapılmasına asla göz yummadık. 'Önce millet' dedik, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Bunu nasıl yaptık? Elbette daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk devleti ilkelerini gözeterek yaptık. Demokrasimiz işledikçe, siyasetimiz, toplumsal birliğimiz ve ekonomimiz de güçlendi."

'BOL KESEDEN VAATLER'

Yıllar yılı haksızlıklara ses çıkarmayanların, bugün sureti haktan görünüp üste çıkmaya çalıştığını ifade eden Yıldırım, meydanlarda özgürlük nutukları atıldığını söyledi.

Yıldırım, "Özgürlük nutukları atıyorlar. Adaylar meydana çıktı ya ha babam bol keseden vaatler, özgürlük nutukları. Adayın biri çıkmış diyor ki 'Bu ülkede başörtü sorunu bitti. İsteyen evinde, isteyen sokakta, isteyen devlet dairesini başını örter. Bundan geri dönüş yoktur.' Ha şunu bilseydin be kardeşim. AK Parti yaparken neredeydin? Yeni mi aklına geldi? O zaman yanımızda yer alacaktın. Bütün bu engeller aşıldıktan sonra konuşmak kolay. Elbette Türkiye bir daha yıllar yılı bu milletin değerleriyle kavga eden siyasi ve ideolojik söylemlere pabuç bırakmayacak. Bunu sağlayan AK Parti'dir, bu kadrolardır." diye konuştu.