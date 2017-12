Başbakan Yıldırım Isparta'da

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "2017 için bize karamsar hikayeler anlatanlar, 'Türkiye bir daha belini doğrultamaz' diyenler sonunda çakıldılar. Türkiye, her zamanki gibi yine milletinin desteğiyle, Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle dünyanın en fazla büyümesini sağlayan ülke haline geldi. Türkiye'ye de yakışan budur." dedi.



Yıldırım, partisinin Isparta'daki 6.İl Kongresi'nin yapılacağı salonun önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.



Soğuk havaya rağmen gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Yıldırım, "Bugün Isparta'da, 2017'nin son saatlerinde AK Partimizin 6. Kongresi'ni yapıyoruz. Bu ne demektir? Bu bayram demektir, şölen demektir, 2019'a giden yolda heyecan demektir." diye konuştu.



Alandakilere "2019'da yeni bir destan yazmaya hazır mısınız? 2019'da yeni bir başarıya imza atmaya var mısınız?" diye soran Başbakan Yıldırım, aldığı "Evet" yanıtı üzerine, "Maşallah Isparta bitirmiş işi." karşılığını verdi.



Isparta'nın her zaman kendilerine destek verdiğini dile getiren Yıldırım, Isparta'nın vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven güzel insanlarına hizmeti ibadet bildiklerini ve bu anlayışla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.



Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin önemine değinen Yıldırım, "Allah bizim birliğimize, dirliğimize zarar vermeye çalışanlara fırsat vermesin. 2017 artısıyla eksisiyle artık geride kaldı ama 2017 için bize karamsar hikayeler anlatanlar, 'Türkiye bir daha belini doğrultamaz' diyenler sonunda çakıldılar. Türkiye, her zamanki gibi yine milletinin desteğiyle, Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle dünyada en fazla büyümesini sağlayan ülke haline geldi. Türkiye'ye de yakışan budur." ifadelerini kullandı.



Konuşması "Isparta seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla kesilen AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz, sizler bizim başımızın tacı, gönlümüzün ilacısınız." karşılığını verdi.



Yıldırım, yeni yılın ülke ve millet için barış, huzur ve refah dolu bir yıl olması temennisinde bulundu, yurdun çeşitli bölgelerinde vatandaşın güvenliği için görev yapan güvenlik güçlerine başarı diledi.



Binali Yıldırım, konuşmasının ardından kongrenin yapılacağı salona geçti.