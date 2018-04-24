Başbakan Yıldırım, İspanya' ya Gitti

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya ya gitti.

Başbakan Yıldırım, İspanya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında ziyaretiyle ilgili bilgi verdi. Yıldırınm, "İspanya ile Türkiye arasında hükümetlerarası zirve 2008 yılında kuruldu ve ilk toplantısını 2009 da gerçekleştirdi. En son toplantı 2014 de Türkiye'de bizim ev sahipliğimizde yapıldı. Bu ziyaret vesilesiyle mevkidaşım Rajoy'la Türkiye İspanya ilişkilerinin bugünü ve geleceğini kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ülkelerimizde ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler ile İspanya ve Türkiye' nin bu gelişmeler karşısındaki tutumuda kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. İspanya Türkiye stratejik ortak ve aynı zamanda NATO da da müttefik iki ülkedir. Farklı kültür ve farklı kimlikleri hoşgörü içerisinde ele alan iki ülke biliyorsunuz 2005 yılında da medeniyetler ittifakına eş başkanlık yapmışlardır. Sayın Cumurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde medeniyetlerin ve kültürlerin yakınlaştırılması kapsamında gayet verimli bir çalışma gerçekleştirilmiştir" dedi.

Türk ve İspanyol işadamlarıyla da biraraya geleceklerini belirten Başbakan Yıldırım, "Bu ziyaret vesilesiyle ekonomik konuları da kapsamlı bir şekilde ele alacağız. İspanya ile ticaretimiz 2017 yılında yüzde 19 artış göstermiştir. Yüzlerce İspanyol şirketi Türkiye' de yatırım yapmaktadır. Bu çerçevede düzenlenecek iş forumuna da katılıp işadamlarına hitap etme şansımız olacak" diye konuştu.

Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi'ne katılacak olan Başbakan Yıldırım, İspanya Başbakanı Rajoy, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ana Pastor ile bir araya gelecek ve İspanya Kralı 6. Felipe tarafından kabul edilecek. Yıldırım, İspanyol medya mensuplarıyla da biraraya gelecek. - Ankara