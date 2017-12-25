Başbakan Yıldırım, İsmet İnönü'nün Ölüm Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü vefatının 44. yıl dönümünde hürmetle anıyorum" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefatının 44. yıl dönümünde hürmetle anıyorum" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, İsmet İnönü'nün ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefatının 44. yıl dönümünde hürmetle anıyorum. İstiklal Mücadelemizin başarılı komutanlarından İsmet İnönü, Cumhuriyetimizin kurulmasında ve gelişmesinde de önemli görevler üstlenmiştir.
Türk Milleti, İsmet İnönü'yü daima saygıyla hatırlayacaktır" dedi. - ANKARA