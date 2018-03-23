Başbakan Yıldırım: "Irak Merkezi Hükümeti Hava Sahasını Açtı.

Başbakan Binali Yıldırım, "Irak Merkezi hükümeti hava sahasını açtı. Biz de Aynı doğrultuda hava sahamızı bugün itibariyle açıyoruz. Türkiye'den Erbil'e uçuşlar gerçekleştirilebilecek" dedi.

Başbakan Yıldırım, cuma namazını Cebeci Camii'nde kıldı. Yıldırım, namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Başbakan Yıldırım, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, Gaziantep'te FETÖ Borsası kurulduğuna dair açıklamalarına yönelik Yıldırım, "Türkiye topyekün olarak memleketimizin başına en büyük belalardan olan FETÖ ile amansız mücadele veriyor. Bu mücadele hakkında şüphe uyandıracak her türlü girişim asla kabul edilemez. Partimizin mensubu bir arkadaşımızın bu yönde kayda değer kuşkuları, bulguları varsa bunu kamuoyu ile paylaşmak değil, partimizin yetkili organlarına ve yargıya intikal ettirmesi daha doğru yol olur. Memleketin genel güvenliğini ilgilendiren ve milletimizin büyük bir hassasiyet gösterdiği böyle bir konuda daha dikkatli bir davranış içerisinde olmalarını ümit ediyorum. FETÖ konusunda en ufak bir iddiayı es geçmemiz söz konusu değil. FETÖ mücadelesi terörle mücadele kadar, hatta daha önemli bir mücadeledir. Topyekün bu mücadele yargı, kolluk ve istihbarat boyutunda devam etmektedir. FETÖ konusunda açılan davaların hemen hemen üçte biri, birinci derece yargılamaları tamamlanmış ve diğerleride büyük ihtimalle tamamına yakını bu yıl sonuna kadar bu davalar sonuçlanmış olacak" değerlendirmesini yaptı.

Bir gazetecinin, "Sincar operasyonu planlanıyor mu?" ve "Kuzey Irak'a uçuş yasağı" ile ilgili soruları üzerine ise Başbakan yıldırım şunları söyledi:

"Bir şekilde tasvip etmediğimiz, dünyanın da tepkisini çeken Kuzey Irak referandumundan sonra hava sahasını kapatmıştık. Irak Merkezi hükümeti hava sahasını açtı. Biz de Aynı doğrultuda hava sahamızı bugün itibariyle açıyoruz. Türkiye'den Erbil'e uçuşlar gerçekleştirilebilecek. Süleymaniye'ye herhangi bir uçuş gerçekleşmeyecek. Süleymaniye bunun dışında kalacak. Süleymaniye hariç Erbil'e bugün itibariyle uçuşlar açılmış oluyor. Bugün itibariyle akşama doğru açılmış olur.

Türkiye terör tehdidi karşısında herhangi bir zaman ve yerle sınırlı olmaksızın mücadelesini sürdürüyor. Bundan sonra da tehdit nerede belirgin hale gelirse bu noktalara da gerekli operasyonu yapma hakkımız saklıdır. Uluslararası hukuktan ve ülkemizin milli güvenlik kaygılarından kaynaklanan bu hakkımızı her zaman kullanmaktan imtina etmeyiz." - ANKARA