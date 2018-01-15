Başbakan Yıldırım Irak Başbakanı İbadi ile Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Irak ile ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Ayrıca, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iş birliğine verilen önem vurgulanırken, iki komşu ve dost ülke arasındaki üst düzey temasların sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı. - ANKARA