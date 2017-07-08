Başbakan Yıldırım'ın Polatlı Ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'nın Polatlı ilçesine ziyaretinde hastalığı nedeniyle yanına gelemeyen bir vatandaşı telefonla arayarak, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler bizim baş tacımızsınız." dedi.



Başbakanlık Basın Merkezi'nce, Başbakan Yıldırım'ın bugünkü ziyaretine ilişkin görüntüler paylaşıldı.



Vatandaşların yoğun sevgisi görüntülere yansırken, Yıldırım, yanına yaklaşan Şahsanem isimli bir yaşlı kadının eşinin kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve bu nedenle gelemediğini belirterek, "Onunla telefonda konuşur musunuz?" şeklindeki ricasını geri çevirmedi.



Kadının telefon etme konusundaki ricasını hasta eşine anlatan Başbakan Yıldırım, "Bak seni düşünüyor, dışarı çıksa da hiç aklından çıkmıyorsun." ifadelerini kullandı.



Telefondaki vatandaşın sözleri üzerine Yıldırım, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler bizim baş tacımızsınız." dedi.



Bu telefon konuşmasının ardından, sokaktaki vatandaşlar ve çocuklarla fotoğraf çektiren ve çocuklara oyuncak hediye eden Yıldırım, beraberindeki bakan ve milletvekilleriyle bir kahvehanede çay içti.



Öte yandan, AK Parti Polatlı İlçe Teşkilatı'na geçen ve burada kısa bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin bulunduğu bölgede bir istikrar unsuru olduğuna işaret etti.



Yıldırım, Türk bayrağının rengini şehitlerin kanından aldığını, üzerindeki hilalin Türkiye'nin bağımsızlığının sembolü, yıldızın ise her bir şehidi temsil ettiğini anlattı.