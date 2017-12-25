Başbakan Yıldırım'ın Müjdesinin Ardından Gümrük Kapılarında Çalışmalar Başladı

Başbakan Binali Yıldırım'ın Çobanbey ve Öncüpınar gümrük kapılarının yenileneceğini müjdelemesinin ardından çalışmalar başladı.



Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından A sınıfı kapı statüsüne alınarak, ithalat ve ihracata açılması yönündeki kararın ardından Kilis'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında Çobanbey ve Öncüpınar sınır kapılarının yenileneceğini müjdeledi. Başbakan Yıldırım, AK Parti Kilis İl Kongresinde yaptığı konuşmada, "Çobanbey ve Öncüpınar sınır kapılarını yenileyeceğiz. Önce Çobanbey'e başlıyoruz, hemen arkasından da Öncüpınar'ı yapacağız" müjdesini verdi.



Yıldırım'ın müjdesinin ardından yenileme çalışmalarının Çobanbey'de başladığı öğrenilirken, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda ise ihale sürecinin ardından çalışmalara başlanacak. Çalışmalarla her iki sınır kapısı da teknoloji ile donatılacak.



Statüsü de yükselecek sınır kapılarındaki çalışmalar ise başta nakliyeciler olmak üzere ithalat ve ihracat yapanları sevindirdi. Nakliyeciler, bir an önce tadilatın tamamlanmasını, kısa süre içerinde sınır kapılarının daha aktif hale getirilmesini beklediklerini kaydetti. - KİLİS