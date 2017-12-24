Başbakan Yıldırım'ın Konut Müjdesi Depremzedelerin Yüzünü Güldürdü

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremde evlerinin hasar görmesi nedeniyle konteynerlerde yaşayan depremzedelerin yüzü, Başbakan Binali Yıldırım'ın konut müjdesiyle güldü.



Yeni yayımlanan kanun hükmünde kararnamede (KHK) yer alan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı AK Parti Adıyaman 6. Olağan İl Kongresi'nde konutların yapılacağı müjdesini vermesi, Samsatlıları memnun etti.



Konteynerlerde kalan depremzedeler, kendi evlerine taşınacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.



Konteynerde yaşayan Mehmet Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinden çok çocuklarını düşündüğünü, yeteri kadar ders çalışma ortamı bulamadıklarını belirterek, yeni gelen haberle ailesinin yüzünün güldüğünü söyledi.



Samsat'ta 2 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina hasar görmüştü.