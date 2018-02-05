Başbakan Yıldırım'ın Kilis Temasları

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezinde roketli saldırıda büyük hasar gören Çalık Camisi'ni ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım'ın, dünkü Kilis temaslarına ilişkin görüntüler Başbakanlık Basın Merkezince paylaşıldı.

Görüntülere göre, akşam saatlerinde Kilis'e gelen Başbakan Yıldırım, kent girişinde ellerinde zeytin dalı olan vatandaşlar tarafından karşılandı.

Yıldırım, burada ilk olarak Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci gününde akşam namazı esnasında roketli saldırı nedeniyle 1'i Suriye uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı Çalık Camisi'ne geçti.

Camide incelemelerde bulunan Yıldırım, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'dan camide yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Yıldırım saldırıda yaralanan caminin müezzini İbrahim Aşıroğlu'na da "geçmiş olsun" dedi.

Camide şehit olanların ailelerine taziye

Başbakan Yıldırım, Çalık Camisi'ni ziyaretin ardından ilk olarak camide şehit olan Muzaffer Aydemir'in ailesinin evine gitti. Aydemir'in bir yakını tarafından, "Başbakanım ayaklarına kurban. Allah sizden razı olsun. Allah sizi eksik etmesin" sözleriyle karşılanan Yıldırın, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Başbakan Yıldırım, taziye evinde okunan Kuran'ı Kerim'in ardından dua etti. Yıldırım, saçında zeytin dalından süs bulunan kız çocuğunu kucağına alarak sevdi.

Yıldırım, daha sonra cami saldırısında hayatını kaybeden Suriyeli Tarık Tabbak'ın evine geçti. Aileye başsağlığı dileyen Yıldırım, yapılan duaya iştirak etti. Suriyeli ailenin evinde, üzerinde zeytin dalı bulunan Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu bayrağı dikkati çekti.

Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile AK Parti milletvekilleri eşlik etti.