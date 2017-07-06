Başbakan Yıldırım'ın Hahn'ı Kabulü

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'ı kabulünde, yakın dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan ivmenin korunarak daha ileriye taşınması konusundaki ortak iradenin teyit edildiği bildirildi.



Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Türkiye'nin, AB üyelik müzakereleri, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, düzensiz göçle mücadelede iş birliği ve vize serbestisine ilişkin görüş ve beklentileri paylaşıldı.



Yakın dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan ivmenin korunarak daha ileriye taşınması konusundaki ortak iradenin teyit edildiği görüşmede, Komiser Hahn, Türkiye ile iş birliği ve diyaloğu her alanda geliştirmek ve ilerletmek konusunda kararlı olduklarını vurguladı.