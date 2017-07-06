Başbakan Yıldırım'ın Bulc'u Kabulü

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc'u kabulünde, Türkiye-AB iş birliğini ve diyaloğunu ulaştırma dahil tüm alanlarda ilerletme konusundaki ortak irade dile getirildi.



Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen görüşmede, AB ile ortak projelerin devamı konusundaki kararlılık vurgulandı.



Türkiye-AB iş birliğini ve diyaloğunu ulaştırma dahil tüm alanlarda ilerletme konusundaki ortak iradenin ifade edildiği görüşmede, Komiser Bulc, ulaştırma alanında AB çerçevesinde yürütülen projeler hakkında bilgi sundu, Türkiye ile bu alanda sürdürülen işbirliğinden duyulan memnuniyeti belirtti.



Bulc ayrıca, bu iş birliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki isteğini Başbakan Yıldırım'a aktardı.