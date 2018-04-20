Başbakan Yıldırım ile Bahçeli, Genel Kurulda Bir Araya Geldi

TBMM Genel Kurulunda yapılan erken seçim önergesi görüşmeleri sonrasında Başbakan Binali Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tebrik etti.

TBMM Genel Kurulunda erken seçim önergesi oylaması öncesinde HDP'li milletvekilleri salondan çıkanken, oylamaya katılan AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin tamamı kabul oyu kullandı. Genel Kurulda bulunan 386 milletvekili oy birliği ile erken seçim önergesini onayladı. Sonucun açıklanmasından sonra Başbakan Binali Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tebrik etti. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın sonuçları açıkladığı esnada milletvekilleri ayakta sonuçları bekledi. - ANKARA