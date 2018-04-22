Başbakan Yıldırım: "İç ve dış mihraklar kardeşliğimizi, devletimizi, milletimizi, bayrağımızı çekemeyenler ne yaparsa yapsın; Afrin'de, Bab'da, Gabar'da, Bestler Dereler'de, Hakurk'ta, Kandil'de yaptığımız gibi tepelerine çökeriz derslerini de veririz. Bu bayrağı indirmeyiz, bu ezanı dindirmeyiz."