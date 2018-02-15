Başbakan Yıldırım: "Hukuk Devleti Kuralları İçerisinde Yargılamalar Devam Ediyor"- "Hukukun...

- Başbakan Yıldırım: "Hukuk devleti kuralları içerisinde yargılamalar devam ediyor"

"Hukukun kararları her şeyin üzerindedir. Bizim yapmamız gereken süreci hızlandırabilmek"

"Alınacak her karar burada yaşayan 3 milyon vatandaşımızı ya mutlu edecek ya üzecek. Biz bunları da Almanya - Türkiye dostluğunu da düşmek zorundayız"

BERLİN - Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişimi sonrası başlatılan yargılamaların hukuk devleti kuralları içerisinde devam ettiğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Yıldırım darbecilerin yargılanması konusunda, "Darbe girişimi sonrası darbecilerin yargılanması konusundaki ve memuriyetten çıkarılanlar konusundaki düşüncelerini Sayın Merkel bizimle bir kez daha paylaştı. Almanya bir hukuk devleti Türkiye de bir hukuk devleti. Hukuk devleti kuralları içerisinde yargılamalar devam ediyor. Büyük oranda darbeye birinci derece iştirak edenlerin yargılanması sonra ermek üzere. Yapılan incelemeler sonucunda darbeyle ilişiği olmayanlar varsa zaten görevlerine dönüyorlar" ifadelerini kullandı.

"Terör faaliyetlerinin Avrupa'ya yayılmasının da önüne geçiyoruz"

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin bölgede sadece terörle mücadele kendi vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumadığını aynı zamanda NATO ülkelerinin sınırlarını koruyan, Suriye de Irak'ta yaşanan iç savaş, DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin verdiği olumsuzluklara karşı büyük bir göç akınını da önleyen bir ülke olduğunu söyledi. Yıldırım, "Üç buçuk milyon mülteciyi ağırlıyoruz. Onların Avrupa'ya gelmesinin de bir yandan önüne geçiyoruz. Bunları yaparken terör faaliyetlerinin Almanya'ya ve Avrupa'ya yayılmasının da önüne geçiyoruz" diye konuştu.

"YPG PYD/ PKK'nın Suriye şubesidir"

Türkiye ve Almanya ilişkilerine değinen Yıldırım, "Bizim Türkiye Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli. PKK terör örgütüdür. PYD/ YPG terör örgütüdür. Aslında YPG PYD/ PKK'nın Suriye şubesidir. Bunu İngiltere Amerikan istihbarat örgütü de söylüyor.Bunların amacı bölgede huzuru bozmak ve yeni sorun alanları oluşturmak . Bu mücadeleyi verirken dostlarımızı daha fazla yanımızda görmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi sonrası darbecilerin yargılanması konusundaki ve memuriyetten çıkarılanlar konusundaki düşüncelerini, Sayın Merkel bizimle bir kez daha paylaştı. Almanya bir hukuk devleti, Türkiye de bir hukuk devleti. Hukuk devleti kuralları içerisinde bunların yargılamaları devam ediyor" dedi.

Deniz Yücel konusuna değinen Başbakan Yıldırım, "Deniz yücel ve diğer zanlılar tabi ki belirli suçlamalar nedeniyle tutuklu durumda. Bunlar mahkemelerin kendi kapasitesinde görülüyor. Bunların bazılarının geçmişte bir kaçını mahkemesi görüldü ve gereği yapıldı. Bize düşen mahkemeye yardımcı olmak, mahkemeni işinin kolaylaştırmak onların önünü açmak" şeklinde konuştu.